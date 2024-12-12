Силкин: «Динамо» нужно отвоевать очки

Бывший тренер московскоговысказался о выступлении столичной команды в этом сезоне.

«Всё зависит от того, как "Динамо" проведёт весеннюю часть. Если начнут раздавать очки направо и налево, о чемпионстве речи быть не может. "Динамо" нужно отвоевать очки. Будет много непредсказуемых московских дерби.

А зачастую московские клубы теряют важнейшие очки в этих дерби. "Динамо" неплохо начало сезон, но потом произошёл спад. Последнюю игру с "Химками" сыграли неплохо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.