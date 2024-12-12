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    Силкин: «Динамо» нужно отвоевать очки

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    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлении столичной команды в этом сезоне.

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Всё зависит от того, как "Динамо" проведёт весеннюю часть. Если начнут раздавать очки направо и налево, о чемпионстве речи быть не может. "Динамо" нужно отвоевать очки. Будет много непредсказуемых московских дерби.

    А зачастую московские клубы теряют важнейшие очки в этих дерби. "Динамо" неплохо начало сезон, но потом произошёл спад. Последнюю игру с "Химками" сыграли неплохо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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