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    Силкин считает, что Семаку сложно бороться с иностранцами в «Зените»

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о роли легионеров «Зенита» в результатах команды.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Невозможно столько лет играть одним составом. У "Зенита" большое количество иностранцев. У питерцев хорошая школа, но в основной команде ребят почему-то не заигрывают. В основном бразильцы. А тренеру сложновато бороться с иностранцами — это команда в команде.

    В прошлом году они досрочно посчитали, что сильнее всех и начали раздавать очки», — сказал Силкин Чемпионату.

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