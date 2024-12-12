Силкин считает, что Семаку сложно бороться с иностранцами в «Зените»

Экс-тренервысказался о роли легионеровв результатах команды.

«Невозможно столько лет играть одним составом. У "Зенита" большое количество иностранцев. У питерцев хорошая школа, но в основной команде ребят почему-то не заигрывают. В основном бразильцы. А тренеру сложновато бороться с иностранцами — это команда в команде.

В прошлом году они досрочно посчитали, что сильнее всех и начали раздавать очки», — сказал Силкин Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе. В прошедшем туре чемпионата России «сине-бело-голубые» неожиданно проиграли «Акрону» (1:2).