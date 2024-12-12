Сака стал игроком недели в ЛЧ

Полузащитник английского «Арсенала»стал игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В победном матче в рамках 6-го тура общего этапа против французского «Монако»(3:0) игрок оформил дубль и отметился голевой передачей.

В голосовании Сако обогнал игрока мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, который также сделал дубль, вингера «Баварии» Майкла Олисе (дубль и ассист в игре с «Шахтером») и голкипера французского «Бреста» Марко Бизота, сыгравшего «на ноль» в матче с ПСВ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Всего в нынешней Лиге чемпионов Сака сыграл 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.