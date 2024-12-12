Пенья продлит контракт с «Барселоной»

Иньяки Пенья Фото: globallookpress.com
На его продлении лично настаивает главный тренер Ханс-Дитер Флик. После тяжелой травмы первого номера немца Марка-Андре тер Штегена именно 25-летний воспитанник клуба стал основным вратарем клуба.
Прежнее соглашение Пеньи истекает летом 2026 года и руководство каталонского клуба долго не могло определиться, стоит ли продлевать контракт.
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В этом сезоне Иньяки сыграл 17 матчей за «Барселону», пропустил 19 мячей, 6 раз оставил свои ворота «сухими».