ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    Шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе по подозрению в изнасиловании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, был замешан нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Дело было закрыто в виду недостатка доказательств. Также стало известно, что сам Мбаппе не был уведомлен о том, что он подозревается в совершении преступления.

    «Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — отмечается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

    В середине октября шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, был замешан и Мбаппе. По информации TV4 Nyheterna, истец, женщина, обратилась за медицинской помощью и указала на знаменитого футболиста.

  • Игра с огнем. Скандал вокруг Мбаппе набирает обороты
  • Получится ли у Килиана выйти сухим из воды?
  • 20/10/2024

    • Мбаппе совершил короткий визит в Стокгольм в первой половине октября. Футболист покинул шведскую столицу 11 октября на частном самолете. На следующий день женщина обратилась за помощью в больничное отделение для жертв изнасилования и сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе. Местом преступления она назвала отель в центре Стокгольма, где Мбаппе останавливался со своим окружением.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры