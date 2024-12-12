Шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе по подозрению в изнасиловании

Шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, был замешан нападающий мадридского «Реала»

Дело было закрыто в виду недостатка доказательств. Также стало известно, что сам Мбаппе не был уведомлен о том, что он подозревается в совершении преступления.

«Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — отмечается в пресс-релизе шведской прокуратуры.

В середине октября шведская полиция приступила к предварительному расследованию дела об изнасиловании, в котором, по данным местных журналистов, был замешан и Мбаппе. По информации TV4 Nyheterna, истец, женщина, обратилась за медицинской помощью и указала на знаменитого футболиста.

Мбаппе совершил короткий визит в Стокгольм в первой половине октября. Футболист покинул шведскую столицу 11 октября на частном самолете. На следующий день женщина обратилась за помощью в больничное отделение для жертв изнасилования и сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе. Местом преступления она назвала отель в центре Стокгольма, где Мбаппе останавливался со своим окружением.