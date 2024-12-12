Мбаппе пропустит ближайшие матчи «Реала»

Нападающий мадридского «Реала»не поможет команде в ближайших матчах.

«Реал» подтвердил информацию о том, что Мбаппе получил травму мышц бедра в недавней игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2).

Испанские СМИ утверждают, что французский футболист пропустит около десяти дней.

Мбаппе точно не будет участвовать в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано», но, возможно, успеет восстановиться к финалу Межконтинентального кубка, который пройдет 18 декабря.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 22 матча и забил 12 мячей.

Ранее стало известно, что шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе по подозрению в изнасиловании.