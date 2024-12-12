ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    Мбаппе пропустит ближайшие матчи «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лига чемпионов
    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не поможет команде в ближайших матчах.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Реал» подтвердил информацию о том, что Мбаппе получил травму мышц бедра в недавней игре Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2).

    Испанские СМИ утверждают, что французский футболист пропустит около десяти дней.

    Мбаппе точно не будет участвовать в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано», но, возможно, успеет восстановиться к финалу Межконтинентального кубка, который пройдет 18 декабря.

    В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 22 матча и забил 12 мячей.

  • Символическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений
  • В футболе начинается новая эпоха — без Лионеля Месси и Криштиану Роналду
  • 10/12/2024

    • Ранее стало известно, что шведская прокуратура закрыла дело в отношении Мбаппе по подозрению в изнасиловании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры