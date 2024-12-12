Флик: «Барселона» готова отдавать все силы в каждой игре

Наставник «Барселоны»высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы думаем о том, чтобы продвигаться от игры к игре, и пока что очень в этом успешны. Видно, насколько команда сплочена и готова отдавать все силы в каждой игре.

Мы почти как семья. Клуб очень многое делает правильно. Очевидно то, что наши цели велики, но для этого предстоит пройти долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

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«Барселона» набрала 15 очков и идет второй в таблице. «Боруссия» Дортмунд (12) осталась на 9-й позиции.