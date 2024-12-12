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    Дини — о Рашфорде: Сколько ему сейчас, 27? Он должен быть на пике своих возможностей

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    Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини назвал форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда ребенком.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Я был на матче с "Арсеналом" (0:2). Не было смысла выпускать его на поле. Его выход был позорным. Расхаживал вокруг, пытался сделать нырок, выбил мяч с поля, а затем, когда все игроки подошли к болельщикам, чтобы похлопать, он стоял сзади. Он ушел первым, и я просто подумал: "Ты ребенок".

    Сколько ему сейчас, 27? Он должен быть на пике своих возможностей. Очевидно, что его финансовые вопросы решены. Кто ты как личность? Что ты отстаиваешь?

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    • И я беспокоюсь, искренне переживаю, что, когда он закончит, он пожалеет, что не выжал из этого максимум, потому что с этим трудно жить. Знаете, лично у меня была неплохая карьера, я молодец. Учитывая, откуда я родом и чего я добился, меня это вполне устраивает. Я выжал из этого все, понимаете?» — сказал Дини talkSPORT.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать Рашфорда. В нынешнем сезоне форвард провел за «красных дьяволов» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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