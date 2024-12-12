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    Каррагер уверен, что Салах останется в «Ливерпуле»

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    Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о будущем нападающего «мерсисайдцев» Мохамеда Салаха.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «Мне нравится Мо Салах, он один из лучших игроков в мире, но я говорю это из-за его возраста. Ты столько зарабатываешь и говоришь о повышении зарплаты — и не на 10-20 тысяч фунтов в неделю. Он останется, так как я не уверен, что у него много вариантов. Он не готов отправиться в Саудовскую Аравию — он может поехать туда через три года. Салах как футболист стремится побить рекорд по количеству голов, или что бы это ни было для "Ливерпуля".

    Салах получает от 350 до 400 тысяч фунтов в неделю — удачи ему, он этого заслуживает, он один из лучших игроков в мире, и ему следует платить за это. Но если вы заявляете, что клуб чего-то не сделал, то расскажите нам всю историю, и тогда мы сможем решить (чью сторону принять). В 32-33 года, вам не предлагают продлить контракт за 18 месяцев до его истечения.

    Я хочу сказать, что мы знаем, что переговоры ведутся. Он делал то же самое два года назад, когда пытался оказать давление на клуб. Он всемирно известная суперзвезда, и я отчаянно хочу, чтобы он остался, но я смотрю на это с точки зрения клуба, и мы не знаем, кто прав, а кто виноват. Если вы говорите, что клуб не предложил вам контракт, скажите , чего вы хотите. Будьте откровенны, и тогда мы сможем принять чью-либо сторону.

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    • Лично я считаю, что стоит продлить с ним контракт на 2 года на ту же зарплату. Возможно, клуб предлагает ему один год, а он хочет три — мы не знаем, что происходит. Я пытался получить информацию от клуба, потому что знал, что меня спросят об этом, но они ничего не говорят», — сказал Каррагер Daily Mail.

    Напомним, что руководство «Ливерпуля» уже делало контрактное предложение Салаху, но переговоры еще продолжаются. Действующее соглашение форварда с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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