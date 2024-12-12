Аморим: «МЮ» должен совершенствоваться как команда

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«У нас есть хорошие футболисты из других стран, и нам нужно время, чтобы донести до них наше видение игры, а потом посмотрим. Если не будет побед, то будут уходить игроки и тренер.
Мы должны совершенствоваться как команда, нам нужно многое наладить в нашем клубе, прежде чем думать о покупке или продаже игроков. Нам многое нужно сделать», — цитирует Аморима Goal.com.
«МЮ» набрал 19 очков за 15 матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.