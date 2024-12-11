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    Родриго: Мне тяжело, но нужно продолжать работать

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    Нападающий «Реала» Родриго после победы над «Аталантой» (3:2) в 6-м туре Лиги чемпионов высказался о своих проблемах в нынешнем сезоне.

    Родриго
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    Родриго

    Бразилец вышел на поле на 36-й минуте, заменив Килиана Мбаппе.

    «Последние несколько недель были тяжелыми для меня, очень сложными из-за травм, которых обычно у меня не бывает. В прошлом сезоне у меня не было ни одной травмы, а в этом их уже было две. Мне тяжело, но остается продолжать работать.

    Откуда столько травм? Через каждые два дня мы играем очень непростые матчи, и нам не хватает времени для восстановления. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре, и это может приводить к травмам. Календарь жестковат, но он такой, какой есть, и мы продолжим играть на все сто в каждом матче», — цитирует Родриго клубная пресс-служба.

    В нынешнем сезоне Родриго в 18 матчах за «Реал» забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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