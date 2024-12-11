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    Тренер «Зенита»: Говорим Клаудиньо одно, а он понимает это по-другому

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    Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, почему Клаудиньо во время матчей иногда играет как левый защитник.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Это и проблема у нас была, потому что мы говорим одно, а он немножко по-другому это понимает. И поэтому пришлось немножко перестроиться.

    То есть, если мы смотрим, Клаудиньо пришел к нам как десятка, такой креативный игрок. Но мы уже опускали его чуть-чуть назад, как второй опорный, иногда как первый опорный, если он получает мяч в защите.

    Мы говорим, играешь десятого номера, он раз, ушел на позицию левого защитника. Там он будет получать мяч всё время спиной, а он маленький, его сзади там прессингуют. А он хочет быть здесь, без контакта получить мяч лицом. Потому что там бьют. Без давления, потому что там как раз больше давления.

    И мы стараемся как раз искать позиции, чтобы ему было выгодно, и чтобы он получил мяч с достаточно хорошим пространством, чтобы и дальше он мог быть креативным и создавать моменты острые у ворот соперника», — приводит слова Оливейры пресс-служба «Зенита».

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