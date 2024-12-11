Тренер «Зенита»: Понимали, что весь сезон все хорошо не будет

Помощник главного тренера санкт-петербургскогооценил результаты команды в первой части сезона.

«За эти семь сезонов у нас такого чувства не было, что мы можем кого угодно пешком обыграть. У тренерского штаба такой мысли вообще не бывает. Понятно, что невозможно ни одной команде провести весь сезон на ура, когда все игры получаются, всё идеально. В начале у нас было всё хорошо, но мы понимали, что весь сезон так и не продлится. Понятно, что Суперкубок выиграли, и дальше там первые три-четыре тура мы достаточно уверенно [играли]. Но, опять же, по игровым моментам у нас были проблемы.

Были игры, когда мы создали не очень много, забили всё, что создали. Поэтому у нас всегда сидело в голове, что рано или поздно у нас будут такие моменты, когда не всё хорошо будет получаться. Хотя, если смотреть по результатам, это второй, если не первый, после 2021/2022 сезон, где мы больше набрали очки после первого круга, да, то есть. Но есть другие команды, соперники тоже набирают [очки]. Здесь, на мой взгляд, самое главное, смотреть на себя, у нас длинный чемпионат впереди, будем работать, будем делать всё, чтобы в конце чемпионата у нас были результаты, и мы окажемся на первом месте.

Пока я здесь работаю, уже седьмой год, всегда было давление. Здесь всегда команда должна находиться на первом месте. Неважно, какие футболисты, сколько лет клубу. Задача всегда максимальная. Понятно, что это большой праздник для клуба, это исторический момент. Думаю, мы стараемся оправдать ожидания», — отметил Оливейра в комментарии клубной пресс-службе.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.