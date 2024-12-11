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    «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
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    Непомнящий: «Спартак» можно отнести к фаворитам в борьбе за золото

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий уверен, что московский «Спартак» будет одним из главных фаворитов в борьбе за золотые медали в чемпионате России.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Я с удовольствием смотрю РПЛ и не отношу себя к тем, кто говорит, что у нас плохой чемпионат. Может, по спортивному уровню наша лига ниже, чем топ-чемпионаты. Но у нас на всех этажах идёт суровая борьба.

    Главный итог первой части, что чемпионат удался, практически не было проходных матчей и продолжается борьба за лидерство, которая продолжится после зимы. Кроме того, произошёл большой рывок у "Спартака", который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В первой части турнира команды провели по 18 туров. Лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых по 39 очков. Третьим идет «Спартак» (37).

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