Непомнящий: «Спартак» можно отнести к фаворитам в борьбе за золото

Известный российский тренеруверен, что московский «Спартак» будет одним из главных фаворитов в борьбе за золотые медали в чемпионате России.

«Я с удовольствием смотрю РПЛ и не отношу себя к тем, кто говорит, что у нас плохой чемпионат. Может, по спортивному уровню наша лига ниже, чем топ-чемпионаты. Но у нас на всех этажах идёт суровая борьба.

Главный итог первой части, что чемпионат удался, практически не было проходных матчей и продолжается борьба за лидерство, которая продолжится после зимы. Кроме того, произошёл большой рывок у "Спартака", который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В первой части турнира команды провели по 18 туров. Лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых по 39 очков. Третьим идет «Спартак» (37).