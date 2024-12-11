Макгиди: Карпин думал, что после визита фанатов с пистолетами мы начнем играть лучше

Бывший полузащитник «Спартака»поделился воспоминаниями о визите на базу команды болельщиков с пистолетами.

«Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда!

В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу.

Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный — спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: "Сука, #####, сука!"

Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от "Порту" в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Асхабадзе: "Так и должно быть?"

Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики "Спартака" следуют за командой везде: по всей России и даже миру.

Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема», — приводит слова Макгиди «Спорт-Экспресс».

Макгиди играл за «Спартак» с 2010 по 2013 год.