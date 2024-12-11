Инфантино — о ЧМ-2026: 104 Супербоула за один месяц

Президент ФИФАоценил проведение чемпионата мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

«Следующий чемпионат мира в 2026 году... три страны... 48 команд участвуют... 104 Супербоула за один месяц.

А в следующем году, в 2027-м, мы отправляемся в Бразилию на женский чемпионат мира по футболу ФИФА. Впервые женский чемпионат мира пройдет в Южной Америке», — приводит слова Инфантино BBC.

Это будет 23-й чемпионат мира, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года. Финал запланирован на 19 июля

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.