Президент «ПСЖ»: Два последних матча в Лиге чемпионов — это финалы

Президентвысказался о текущем положении дел в парижском клубе.

«Дела идут на лад. Это был важный матч для нас, ключевой. Победа была обязательным условием, если мы хотим идти дальше в ЛЧ. Это было понятно всем.

Мы играли хорошо, победили, много забили — это предаст уверенность команде. Нам понравился этот матч, но в воскресенье другая важная игра .

Два последних матча в Лиге чемпионов — это финалы. Все это знают. Будут наши болельщики.

Мы хорошо играем в каждом матче. В последнем (против "Осера" — Спортс’‘) мы играли хорошо, хоть и не забили. Я уверен в игроках. В этой игре ЛЧ мы доминировали все 90 минут. Этот матч даст всем надежду.

В футболе, если ты не забиваешь, сложно побеждать. Я всегда был уверен в "ПСЖ". У нас лучший тренер в мире. Мы с ним построили долгосрочный проект. Он очень хороший тренер», — цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

«ПСЖ» занимает 24-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе.