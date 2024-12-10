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    Тихонов: В данный момент по качеству футбола «Спартак» — самая сильная команда РПЛ

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    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре команды в первой части сезона РПЛ.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Было сразу понятно, во что хочет играть Станкович. Просто в начале сезона иногда получалось, а иногда — нет. Тогда результат приходил не всегда, но я видел, что тренер живет игрой, переживает. По эмоциям Деяна ясно, что он не просто отбывает номер, а проживает каждый момент игры.

    Станкович — бывший футболист и понимает, что это такое, когда игроки имеют хорошие моменты и не используют их. Игра "Спартака" просматривалась сразу, а сейчас команда стала более целостной. И в данный момент по качеству футбола "Спартак" — самая сильная команда РПЛ.

    Кому-то пауза идет на пользу, а кому-то — нет. Как раз это и будет хорошей проверкой для "Спартака". Если красно-белые весной начнут играть хотя бы приблизительно, как они играли в концовке первой части, то будут претендентами на титул вместе с "Краснодаром" и Зенитом», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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