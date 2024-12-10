ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
    Все новости спорта

    Ромащенко назвал идеальных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

    Футбол Спартак Динамо Зенит
    Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о том, кто должен стать новым спортивным директором «Спартака».

    Игорь Корнеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Корнеев

    В ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с португальцем Томашем Амаралом.

    «Много говорят про "Спартак" и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в "Спартаке" с хорошими перспективами.

  • «Спартак» определился с основным кандидатом на пост спортивного директора
  • Читайте по теме

    • На мой взгляд, "Спартаку" подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в "Монако", в "Зените". Эти команды решали большие задачи.

    Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в "Динамо", где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев.

  • Ветер перемен. Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака»
  • Период работы португальца в столичном клубе оставил целый ряд вопросов
  • 14/11/2024

    • В "Спартаке" работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для Спартака», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Спарта П
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры