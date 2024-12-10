Ромащенко назвал идеальных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший тренер сборной Россиивысказался о том, кто должен стать новым спортивным директором

В ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с португальцем Томашем Амаралом.

«Много говорят про "Спартак" и спортивного директора. Нужен специалист, который будет хорошо знать и российский рынок, и иметь контакты в Европе. Хотелось бы, чтобы это был наш соотечественник. Есть люди, кандидаты, которые могут работать на этой должности в "Спартаке" с хорошими перспективами.

На мой взгляд, "Спартаку" подходят два человека. Игорь Корнеев обладает всеми качествами для этой должности. Опыт работы в "Монако", в "Зените". Эти команды решали большие задачи.

Второй — Орещук. Они оба работали в хороших клубах, Орещук — в "Динамо", где собирал хороших игроков из Бундеслиги, латиноамериканцев.

В "Спартаке" работает иностранный тренер, взгляды будут обращены больше за границу. Этот рынок очень хорошо знаком Игорю Корнееву. Он оптимальный вариант для Спартака», — приводит слова Ромащенко «Чемпионат».