Наумов считает, что Батракову сейчас нельзя уходить из «Локомотива»

Бывший президентподелился мнением об игре полузащитника «железнодорожников»в нынешнем сезоне.

«Игра Батракова? Знаете, он сыграл на команду. Не отсиживался, старался. Просто мы слишком многого ждем от молодого парня. Хотим, чтобы он в каждом матче забивал и раздавал передачи. Но это пока невозможно в силу его возраста. Он и так играет на пределе своих эмоциональных сил. Вчера, к слову, неплохо пробил в конце первого тайма. Внешней стороной стопы. Мог забить. А так — неплохой матч в его исполнении.

Получится ли у "Локомотива" продлить контракт с Батраковым? Думаю, если представители Батракова не захотят договариваться с "Локомотивом", то совершат ошибку.

Батракову сейчас нельзя никуда уходить. Нужно хотя бы один полный сезон провести в "Локомотиве". Второй сезон самый показательный. Если он не "просядет", тогда уже можно будет говорить о больших клубах. А так, могу вам привести миллион примеров, когда еще не окрепшие ребята срывались с места и пропадали», — цитирует Наумова издание ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.