ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
    Все новости спорта

    Наумов считает, что Батракову сейчас нельзя уходить из «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Игра Батракова? Знаете, он сыграл на команду. Не отсиживался, старался. Просто мы слишком многого ждем от молодого парня. Хотим, чтобы он в каждом матче забивал и раздавал передачи. Но это пока невозможно в силу его возраста. Он и так играет на пределе своих эмоциональных сил. Вчера, к слову, неплохо пробил в конце первого тайма. Внешней стороной стопы. Мог забить. А так — неплохой матч в его исполнении.

    Получится ли у "Локомотива" продлить контракт с Батраковым? Думаю, если представители Батракова не захотят договариваться с "Локомотивом", то совершат ошибку.

    Батракову сейчас нельзя никуда уходить. Нужно хотя бы один полный сезон провести в "Локомотиве". Второй сезон самый показательный. Если он не "просядет", тогда уже можно будет говорить о больших клубах. А так, могу вам привести миллион примеров, когда еще не окрепшие ребята срывались с места и пропадали», — цитирует Наумова издание ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.

  • «Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
  • Эксклюзивное интервью со специалистом, возглавлявшим в разное время четыре клуба российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры