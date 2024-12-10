Макаллистер: Было бы идеально, если бы Салах мог закончить свою карьеру в «Ливерпуле»

Полузащитниквыразил надежду на то, что нападающийпродолжит выступать за «мерсисайдцев».

«Надеюсь, он сможет продолжить выступать в следующем году в "Ливерпуле". Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Здесь он выглядит счастливым. Он — легенда клуба.

Было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, проводит ли клуб свой анализ или принимает решение», — приводит слова Макаллистера AS.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.