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    Киллиан Мбаппе и Федерико Вальверде«Аталанта» — «Реал». Онлайн
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    Макаллистер: Было бы идеально, если бы Салах мог закончить свою карьеру в «Ливерпуле»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер выразил надежду на то, что нападающий Мохамед Салах продолжит выступать за «мерсисайдцев».

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «Надеюсь, он сможет продолжить выступать в следующем году в "Ливерпуле". Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Здесь он выглядит счастливым. Он — легенда клуба.

    Было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, проводит ли клуб свой анализ или принимает решение», — приводит слова Макаллистера AS.

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    • В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.

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