Макаллистер: Было бы идеально, если бы Салах мог закончить свою карьеру в «Ливерпуле»

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
«Надеюсь, он сможет продолжить выступать в следующем году в "Ливерпуле". Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Здесь он выглядит счастливым. Он — легенда клуба.
Было бы идеально, если бы он мог закончить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, проводит ли клуб свой анализ или принимает решение», — приводит слова Макаллистера AS.
В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.