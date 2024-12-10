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    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
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    Колыванов — о «Зените»: Уверенность перешла в самоуверенность

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    Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Зенит начал сезон очень здорово и с хорошим настроем, а потом потеря очков, как и в прошлом году. Непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку.

    В любом случае класс футболистов "Зенита" превосходит игроков команд, которым они уступили в последних двух матчах. Может быть, уверенность перешла в самоуверенность. Они неплохо играют и создают, но конечного результата не было» — сказал Колыванов Чемпионату.

  • «Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
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