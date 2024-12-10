Колыванов — о «Зените»: Уверенность перешла в самоуверенность

Российский тренервысказался об игрев нынешнем сезоне.

«Зенит начал сезон очень здорово и с хорошим настроем, а потом потеря очков, как и в прошлом году. Непросто пять раз подряд становиться чемпионом и держать марку.

В любом случае класс футболистов "Зенита" превосходит игроков команд, которым они уступили в последних двух матчах. Может быть, уверенность перешла в самоуверенность. Они неплохо играют и создают, но конечного результата не было» — сказал Колыванов Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе.