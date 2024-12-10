Полузащитник «Локомотива»: После перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее

Полузащитникрассказал о спаде своей команды перед зимней паузой.

«Претендент на медали не должен так заканчивать год? Все равно по очкам мы, в принципе, с "Динамо" вместе, остальные тоже все очень близко. По большому счету какая разница, в конце года эти поражения или там в какой-то другой период. Они в любой момент обидны, так что неважно, там, они в конце, в середине или в начале. А спады у всех случаются.

Хорошо, что наступает пауза. Надеюсь, она пойдет нам на пользу и после перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее, — сказал Карпукас изданию "ВсеПроСпорт".

После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Локомотив" занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. Карпукас провел за "железнодорожников" 17 матчей в рамках чемпионата России и оформил 2 голевые передачи.