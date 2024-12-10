ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
    Все новости спорта

    Полузащитник «Локомотива»: После перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о спаде своей команды перед зимней паузой.

    Артем Карпукас -полузащитник «Локомотива»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Карпукас -полузащитник «Локомотива»

    «Претендент на медали не должен так заканчивать год? Все равно по очкам мы, в принципе, с "Динамо" вместе, остальные тоже все очень близко. По большому счету какая разница, в конце года эти поражения или там в какой-то другой период. Они в любой момент обидны, так что неважно, там, они в конце, в середине или в начале. А спады у всех случаются.

    Хорошо, что наступает пауза. Надеюсь, она пойдет нам на пользу и после перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее, — сказал Карпукас изданию "ВсеПроСпорт".

  • «Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
  • Эксклюзивное интервью со специалистом, возглавлявшим в разное время четыре клуба российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Локомотив" занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе. Карпукас провел за "железнодорожников" 17 матчей в рамках чемпионата России и оформил 2 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры