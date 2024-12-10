Хедира рассказал, как Роналду заряжал других игроков перед важными матчами

Экс-полузащитникотметил нескольких игроков «сливочных», которые отличались лидерскими качествами. Футболист выступал за «королевский» клуб в период с 2010 по 2015-й год.

«Касильяс был капитаном, но лидером был Серхио Рамос, потому что в нём есть испанская кровь и ДНК мадридского "Реала".

Также нужно отметить Криштиану Роналду, всегда готового к важным матчам и умеющим зарядить остальных. Он мог схватить тебя и начать кричать, чтобы держать в напряжении: "Давай, Сами, будь агрессивным. Месут (Озил) используй свою магию. Ди Мария, возьми мяч и забей". Роналду готовил всех нас морально к этим матчам. Он был мотиватором», — приводит слова Хедиры Marca.

Напомним, что Хедира объявил о завершении футбольной карьеры в 2021-м году.