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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Гвардиола: Я не собираюсь тренировать другую команду после «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своем будущем после английского клуба.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но на текущий момент чего я не собираюсь делать, так это уходить из "Манчестер Сити", уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас.

    У меня бы не хватило сил… Мысль о том, чтобы начать где-то ещё весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Англии.

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