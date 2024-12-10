Гвардиола: Я не собираюсь тренировать другую команду после «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Я не собираюсь руководить другой командой. Не говорю о долгосрочном будущем, но на текущий момент чего я не собираюсь делать, так это уходить из "Манчестер Сити", уезжать в другую страну и заниматься тем же, что и сейчас.
У меня бы не хватило сил… Мысль о том, чтобы начать где-то ещё весь процесс тренировок и так далее… Нет, нет, нет! Может быть, в национальной команде, но это другое», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.
В настоящий момент «Манчестер Сити» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Англии.