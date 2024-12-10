Дуглас Сантос: Соболев — хороший футболист, у него есть положительные стороны

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
«Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено.
Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре "Зенита", сразу же начнет приносить пользу», — сказал Сантос «СЭ».
Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.