Дуглас Сантос: Соболев — хороший футболист, у него есть положительные стороны

Защитник «Зенита»высказался по поводу адаптации форвардав стане сине-бело-голубых.

«Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено.

Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре "Зенита", сразу же начнет приносить пользу», — сказал Сантос «СЭ».

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Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.