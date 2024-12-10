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    Дуглас Сантос: Соболев — хороший футболист, у него есть положительные стороны

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу адаптации форварда Александра Соболева в стане сине-бело-голубых.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Соболев — хороший футболист с российским паспортом, у него есть свои положительные стороны. Мы должны уважать его решение, он профессионал. То, что произошло два года назад, уже решено.

    Этот вопрос давно закрыт, и мы двигаемся дальше вместе. Он все еще проходит процесс адаптации. Как только он привыкнет к игре "Зенита", сразу же начнет приносить пользу», — сказал Сантос «СЭ».

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    Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

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