Агент Барбоза: На Батракова обратили внимание многие европейские клубы

Известный португальский агентподелился мнением о шансах полузащитника «Локомотива»заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Конечно, многие клубы Европы обратили внимание на Батракова. Скауты смотрят. Безусловно, есть риск, если он уйдет.

И когда я говорю, что стоит уходить не раньше лета, то думаю о том, как было бы лучше. Чтобы он сперва подольше поиграл в России, а потом уехал с другим статусом.

Но в футболе и жизни все развивается быстрее. Все зависит от него. Если он готов вести переговоры.

По мне, он бы мог играть в стартовом составе какого‑либо клуба из топ‑5 чемпионатов. Не во всех клубах, но ему бы это было по силам», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.