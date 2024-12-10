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    Агент Барбоза: На Батракова обратили внимание многие европейские клубы

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    Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о шансах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Конечно, многие клубы Европы обратили внимание на Батракова. Скауты смотрят. Безусловно, есть риск, если он уйдет.

    И когда я говорю, что стоит уходить не раньше лета, то думаю о том, как было бы лучше. Чтобы он сперва подольше поиграл в России, а потом уехал с другим статусом.

    Но в футболе и жизни все развивается быстрее. Все зависит от него. Если он готов вести переговоры.

    По мне, он бы мог играть в стартовом составе какого‑либо клуба из топ‑5 чемпионатов. Не во всех клубах, но ему бы это было по силам», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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