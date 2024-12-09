Стало известно, где пройдут зимние сборы «Зенита»

На официальном сайте появилась информация о месте и времени проведения зимних сборов.

«Планируется, что с 11 по 13 января петербуржцы проведут традиционный зимний медосмотр, а 14‑го — отправятся в Катар на первые тренировочные сборы. Вторая часть подготовки пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ, где "Зенит" примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Заключительная часть сборов также состоится в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Календарь и таблица РПЛ

Планируется, что из отпуска «Зенит» выйдет 10 января и соберется на своей базе. После первой части сезона питерцы лидируют вместе с «Краснодаром» в таблице РПЛ с 39 очками.