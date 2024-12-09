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    Терехов: За «Динамо» М готов играть сейчас бесплатно

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    Воспитанник московского «Динамо» Антон Терехов рассказал, что готов снова стать бело-голубым и если потребуется играть за родной клуб бесплатно.

    Антон Терехов
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    Антон Терехов

    «Да я бесплатно туда вернусь. Не нужно платить! Готов любой ценой в "Динамо". Думаю каждый хотел бы этого на моем месте. Но если оценивать трезво, думаю, это очень маловероятно. Но в жизни всё бывает, время еще есть», — сказал Антон Терехов «Чемпионату».

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    Сейчас Терехову 26 лет. В основном составе «Динамо» он дебютировал в 18-летнем возрасте и считался по таланту равным Александру Кокорину, но по разным причинам не раскрылся. Всего за бело-голубых он сыграл 20 матчей и забил один мяч.

    В 2022 году покинул «Динамо» и присоединился к «Нефтехимику», который тренирует Кирилл Новиков, с которым Терехов работал в дубле московского клуба. Сейчас нападающий выступает в Медиалиге за 2DROTS.

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