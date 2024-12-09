Сенников: Концовку чемпионата хорошо провёл только «Спартак»

Экс-футболиствысказался об игре лидеров российской Премьер-лиги перед зимней паузы.

«У всех команд спад, особенно у лидеров. "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" провели концовку чемпионата неудачно. В начале была концентрация во всех матчах, но на все отрезки не хватило. "Локомотив" показал хороший результат. Сколько русских игроков, которые и в сборной выступают. Сейчас многим болельщикам нравится игра команды.

Концовку чемпионата хорошо провёл только "Спартак", но а по ходу чемпионата? Средняя игра "Локомотива" говорит, что всё хорошо. Все думали, что в Краснодаре они точно проиграют, но уехали с ничьей», — сказал Сенников Чемпионату.

После 18-и туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе, «Зенит» — на 2-й позиции с тем же количеством баллов. Тройку лидеров замыкает «Спартак», который набрал 37 пунктов.