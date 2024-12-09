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    Семин: Угальде на сегодняшний момент лучший в РПЛ

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    Легендарный российский тренер Юрий Семин назвал лучшего игрока первой части сезона в российской Премьер-лиге.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Угальде на сегодняшний момент лучший. Он больше всех забил. Хорошо, что он воспринял критику, а может он ее даже и не читал. Но все же, наверное, его рождение зависело от него самого.

    Он много работал на поле и не обижался на критику, а в каждом матче отдавал все силы. Именно поэтому у него пошла игра. Он не сдавался, когда у него были плохие игры», — сказал Семин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров костариканец забил 15 мячей и идет первым в списке бомбардиров РПЛ. «Спартак» занимает третье место с 37 очками и на два отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

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