Панченко: Тюкавин — лучший нападающий страны

Известный российский нападающийназвал лучшего нападающего РПЛ.

«На мой взгляд, Константин Тюкавин — номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я еще играл за "Динамо", он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает.

Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», — сказал Панченко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Кирилл Панченко выступал в составе московского «Динамо» с 2017 по 2020 год. Тюкавин дебютировал в основе бело-голубых в августе 2020-го.