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    Панченко: Тюкавин — лучший нападающий страны

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    Известный российский нападающий Кирилл Панченко назвал лучшего нападающего РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «На мой взгляд, Константин Тюкавин — номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я еще играл за "Динамо", он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает.

    Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», — сказал Панченко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Кирилл Панченко выступал в составе московского «Динамо» с 2017 по 2020 год. Тюкавин дебютировал в основе бело-голубых в августе 2020-го.

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