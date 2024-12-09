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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Орлов: Станкович способен довести «Спартак» до титула

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах «Спартака» выиграть чемпионат России под руководством Деяна Станковича.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.

    «Если ему дадут работать, конечно, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула. Но подождите минутку, в составе есть белые пятна, как я говорю.

    Не хочу называть имена, потому что в клубе сами все знают. Есть там один персонаж, которого, кстати, Станкович не ставит сейчас в состав. Это Зобнин. Но я сразу сказал: Джикия и Зобнин — игроки не для чемпионской команды, они не лидеры в игре. Джикия вместе с французом Жиго так нравились болельщикам! Кстати, есть такое французское блюдо "жиго" — жареная баранья ножка.

    Так вот эти два центральных защитника всегда бежали вперед, забивали голы, а сзади‑то дыра! Но вас же в команду брали, чтобы вы ворота защищали, а болельщикам это в голову не приходит.

    Где сейчас Джикия, как он играет? Как может. Но ребята не виноваты, виноваты те, кто над ними, — тренеры. Но и тренеры в "Спартаке" менялись постоянно.

    И Зобнин… Он хороший парень, старательный футболист, для своих возможностей сделал хорошую карьеру. Но это не значит, что он хороший полузащитник: у него не поставлен удар, он не может делать оригинальных пасов. Он иногда делает такие передачи, но полузащитник должен только этим и заниматься. А Роман пасует ближнему.

    В "Зените" тоже есть клиенты, которые лучше отдадут назад и поперек, думая, чтобы не дай бог ошибиться. Вот это всё складывается в единую систему, поэтому "Спартаку" необходимо усиление в составе. Думаю, клуб прислушается к Станковичу, он им подскажет.

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    • Я журналист, который дает объективную оценку. Ну как можно промолчать, когда при Федуне за 18 сезонов сменилось 18 главных тренеров? Два года прошло после его ухода из клуба, а они добавили еще двух тренеров. Это вопреки всем законам, ни один клуб в мире так не живет. Руководство "Спартака", задумайтесь! Ведь хотели же Станковича уже убирать после неудач.

    Потому что, когда вы приглашаете тренера, надо разобраться сразу, изучить деятельность специалиста. Когда агенты суют варианты, вы же всегда думаете о деньгах и прочем», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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