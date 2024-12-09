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    Орлов: Сафонов правильно поступил, что уехал во Францию

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    Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что голкипер Матвей Сафонов верно поступил, перейдя в «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ранее Сафонов защищал цвета «Краснодара».

    «Сафонов правильно сделал, что поехал во Францию. Он в России состоялся как вратарь, если не "ПСЖ", то его любая команда возьмет с удовольствием.

    Вот есть Захарян. Что сейчас с ним происходит в "Реал Сосьедад"? Он рано поехал. Почему у него травмы? Потому что там нагрузки другие, а он к ним не готов. Поэтому надо здесь выстояться до какого‑то момента и слушать специалиста, который рядом и подскажет, что надо делать. Но тренеры меняются у нас через год, а то и чаще, поэтому и не выходит, что тренер долго ведет игрока», — сказал Орлов «Матч ТВ».

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    В текущем сезоне Сафонов провел за французскую команду шесть матчей, в трех из которых оставил ворота «сухими».

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