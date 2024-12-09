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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Мбаппе мог остаться в «Пари Сен-Жермен» ради брата

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    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что мог остаться в «Пари Сен-Жермен» ради своего младшего брата Этана.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Это могло произойти. "ПСЖ" — это "Реал" для Этана. И косвенно я виноват, что он потерял это. Мне очень непросто из-за этого. Однажды я сказал: "Если ты захочешь остаться в 'ПСЖ', то я продлеваю контракт еще на пару сезонов.

    Был готов отказаться от мечты ради него, он мой брат, а какой смысл переходить в 'Реал', если положишь конец его карьере? Это неприемлемо для меня. Но Этан сказал мне, что я не могу остаться после того, что 'ПСЖ' сделал.

    Это место, где все очень интенсивно — как хорошее, так и плохое. Провел там семь лет. Похоже, просчитался в одном — все смешал. У меня происходили конфликты с некоторыми людьми в Париже, но они не олицетворяли весь клуб. 'ПСЖ' и фанаты давали мне все, что могли. С первого и до последнего дня.

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    • Признаю, к фанатам мне следовало относиться лучше. Однако они не знают всего, что произошло или происходит сейчас. Многие говорят, что Мбаппе ненавидит 'ПСЖ', а я до сих пор смотрю все матчи и люблю клуб. Надеюсь, они выиграют Лигу чемпионов, но, конечно, позже меня", — сказал Мбаппе в интервью французском телеканалу Canal+.

    Напомним, Этан Мбаппе после истечения срока контракта с "Пари Сен-Жермен" стал игроком "Лилля".

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