Мбаппе мог остаться в «Пари Сен-Жермен» ради брата

Нападающий мадридского «Реала»признался, что мог остаться вради своего младшего брата

«Это могло произойти. "ПСЖ" — это "Реал" для Этана. И косвенно я виноват, что он потерял это. Мне очень непросто из-за этого. Однажды я сказал: "Если ты захочешь остаться в 'ПСЖ', то я продлеваю контракт еще на пару сезонов.

Был готов отказаться от мечты ради него, он мой брат, а какой смысл переходить в 'Реал', если положишь конец его карьере? Это неприемлемо для меня. Но Этан сказал мне, что я не могу остаться после того, что 'ПСЖ' сделал.

Это место, где все очень интенсивно — как хорошее, так и плохое. Провел там семь лет. Похоже, просчитался в одном — все смешал. У меня происходили конфликты с некоторыми людьми в Париже, но они не олицетворяли весь клуб. 'ПСЖ' и фанаты давали мне все, что могли. С первого и до последнего дня.

Признаю, к фанатам мне следовало относиться лучше. Однако они не знают всего, что произошло или происходит сейчас. Многие говорят, что Мбаппе ненавидит 'ПСЖ', а я до сих пор смотрю все матчи и люблю клуб. Надеюсь, они выиграют Лигу чемпионов, но, конечно, позже меня", — сказал Мбаппе в интервью французском телеканалу Canal+.

Напомним, Этан Мбаппе после истечения срока контракта с "Пари Сен-Жермен" стал игроком "Лилля".