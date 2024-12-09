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    Маркиньос: Главное для «Спартака» — не терять концентрацию

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    Хавбек «Спартака» Маркиньос оценил форму красно-белых. Ранее московский клуб одержал в РПЛ шесть побед кряду.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Шесть побед подряд в РПЛ? Мы в хорошей форме, но нужно становиться ещё лучше. Главное — не терять концентрацию. И в отпуске не забывать о "Спартаке", о предстоящей работе и наших целях.

    Жалко ли, что пауза наступает сейчас? Лично мне перерыв нужен. Два месяца назад не стало моего отца. И я хочу поскорее оказаться в Бразилии, чтобы провести время с мамой, братьями. Так что мне пауза необходима», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает третье место в таблице. У команды 37 очков в 18 играх.

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