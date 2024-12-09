Колуилл: «Челси» пока не готов бороться за чемпионство

Центральный защитник «Челси»высказался после успеха своего клуба против «Тоттенхэма» (4:3) в 15-м туре АПЛ и оценил шансы «синих» в борьбе за чемпионский титул.

«Нам еще многое предстоит улучить, когда мы будем готовы бороться за титул, то вы не увидите счета 0:2 к 10-й минуте — это то, над чем нам нужно работать», — цитирует Колвилла Sky Sports.

В игре против «шпор» «Челси» пропустил в начале матча два мяча, но затем четыре раза подряд поразил ворота соперника. Третий мяч «Тоттенхэм» забил уже в компенсированное время.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Челси» идет вторым в таблице АПЛ и всего на четыре очка отстает от лидера «Ливерпуля». В этом сезоне 21-летний Колуилл стал твердым игроком основы в центре обороны.