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    Билялетдинов объяснил, как улучшить игру «Зениту»

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    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал игру «Зенита» на первом отрезке сезона в РПЛ и сообщил, что надо изменить для улучшения результатов.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «По первым трем турам ничего не предвещало такой картины, и все спокойно ждали, когда "Зенит" наберет свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча.

    Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав — усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию. А так, питерцы оставили интригу на весну, и это уже хорошо», — цитирует Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» и «Краснодар» лидируют в таблице РПЛ с 39 очками, но южане по дополнительным показателям идут выше.

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