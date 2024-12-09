Билялетдинов объяснил, как улучшить игру «Зениту»

Известный российский тренерпрокомментировал игру «Зенита» на первом отрезке сезона в РПЛ и сообщил, что надо изменить для улучшения результатов.

«По первым трем турам ничего не предвещало такой картины, и все спокойно ждали, когда "Зенит" наберет свой отрыв в пять-семь очков к зимней паузе. Но они проиграли два домашних матча.

Сама игра у питерцев требует корректировки, а состав — усиления. Игрокам надо уяснить мотивацию. А так, питерцы оставили интригу на весну, и это уже хорошо», — цитирует Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» лидируют в таблице РПЛ с 39 очками, но южане по дополнительным показателям идут выше.