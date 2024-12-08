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    Титов: У «Спартака» прекрасное окончание первой части сезона

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    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ. Встреча состоялась 7 декабря.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Я бы в первую очередь отметил мастерство отдельных футболистов, которые решают эпизоды. А вот говорить о командных комбинациях, в которых участвовало бы по четыре-пять игроков, все-таки еще рановато.

    Серия "Спартака" впечатляет. Прекрасное окончание первой части сезона. Шесть побед. Разница забитых и пропущенных — 19-2. Команда на ходу, показывает прекрасный футбол. И ей сейчас неважно, кто выходит против нее! Жаль, что наступает пауза», — цитирует Титова «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 37 очков и на данный момент занимает третье место в таблице РПЛ.

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