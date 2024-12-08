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    Семин: На мой взгляд, за чемпионство «Динамо» должно бороться

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    Российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах «Динамо» в этом сезоне РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Считаю, у "Динамо" хорошая ситуация. Были проблемы, когда было много травмированных игроков, но основные футболисты встали в строй. Была проблема и у Тюкавина, который провел период нелучшим образом в бомбардирском плане, но сегодня он забил. И думаю, дальше дело наладится. Место перед перерывом динамовцы достойное занимают. Еще все у команды впереди.

    У "бело‑голубых" есть очень хорошие матчи, это главное. Проводили игры высокого уровня. Думаю, стабильность обретут. "Динамо" находится в гонке за чемпионство, команда Лички в хорошей ситуации. Наверное, самое важное, как футболисты проведут большой этап отдыха и сборов. Если проведут хорошо, то составят конкуренцию. На мой взгляд, за чемпионство "Динамо" должно бороться. Думаю, оно ничем не хуже "Зенита", "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива". И сейчас "Динамо" с положительными эмоциями уходит на перерыв», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в настоящий момент «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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