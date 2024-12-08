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    Личка подвел итоги первой части сезона РПЛ

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги первой части сезона чемпионата России для своего клуба.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Можно сказать, закончился первый тайм в этом сезоне. Теперь наступает длинная пауза. Уверен, что во многих вещах мы сделали шаг вперед. Понятно, что "Зенит", "Краснодар", "Спартак" и "Локомотив" тоже прогрессируют и набрали много очков. Недоволен тем, что мы из них обыграли только "Локомотив" — это мало. Если хотим бороться за чемпионство, то нужно побеждать эти команды», — сказал чешский специалист официальному сайту бело-голубых.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам первой части сезона «Динамо» набрало 35 очков в 18 турах и располагается на четвертой позиции, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.

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