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    Анчелотти высказался о состоянии Беллингема, Родриго и Менди

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Жироной» (3:0) в 16-м туре Примеры высказался о состоянии Джуда Беллингема, Ферлана Менди и Родриго.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «С Джудом все в порядке, он просто немного устал и не хотел рисковать в последние минуты.

    Родриго плохо себя чувствовал, мы решили оставить его работать на базе в Вальдебебасе. Он будет готов к игре с "Аталантой".

    Что касается Менди, мы оценим его состояние, но похоже, что у него проблемы с мышцами. Его не будет в Бергамо», — цитирует итальянца AS.

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    10 декабря «Реал» в гостях встретится с «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов.

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