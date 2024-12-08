Анчелотти высказался о состоянии Беллингема, Родриго и Менди

Наставник «Реала»после победы над «Жироной» (3:0) в 16-м туре Примеры высказался о состоянии

«С Джудом все в порядке, он просто немного устал и не хотел рисковать в последние минуты.

Родриго плохо себя чувствовал, мы решили оставить его работать на базе в Вальдебебасе. Он будет готов к игре с "Аталантой".

Что касается Менди, мы оценим его состояние, но похоже, что у него проблемы с мышцами. Его не будет в Бергамо», — цитирует итальянца AS.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

10 декабря «Реал» в гостях встретится с «Аталантой» в 6-м туре Лиги чемпионов.