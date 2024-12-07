2-й таймЗенит — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Глушенков«Зенит» — «Акрон». Онлайн
  • 18:07
    • Безруков и Даку — в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Динамо» Мх
  • 15:55
    • «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Аморим заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» великой командой

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил мнение, что манкунианцы пока уступают таким командам, как «Арсенал».

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    4 декабря «красные дьяволы» уступили «Арсеналу» со счетом 0:2.

    «У нас великий клуб, но не великая команда, и мы это знаем. Мы хотим совершенствоваться, но находимся в ином положении по сравнению с "Арсеналом", что было видно во время матча с ними. Мы должны больше верить в себя, потому что в том матче мы не доминировали, но контролировали ситуацию. У "Арсенала" было не так много моментов.

    Так что есть положительные моменты, которые можно отметить, но видно, что нам предстоит еще многое сделать. Мы должны прибавить в финальной трети поля и создавать больше угрозы чужим воротам. Соперники должны чувствовать опасность. Я понимал, что у "Арсенала" есть проблемы со вскрытием нашей обороны, но когда они сами защищали свои ворота, им было довольно комфортно. Нам нужно учиться подобным вещам и стараться улучшить игру в течение двух дней», — цитирует Аморима клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 14 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице, набрав 19 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» приблизиться к «Барселоне»?
  • «Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • В дерби двух «Боруссий» сильнее окажутся дортмундцы
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «МЮ» догонит «Ноттингем» в таблице?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры