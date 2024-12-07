Аморим заявил, что не считает «Манчестер Юнайтед» великой командой

Наставник «Манчестер Юнайтед»выразил мнение, что манкунианцы пока уступают таким командам, как «Арсенал».

4 декабря «красные дьяволы» уступили «Арсеналу» со счетом 0:2.

«У нас великий клуб, но не великая команда, и мы это знаем. Мы хотим совершенствоваться, но находимся в ином положении по сравнению с "Арсеналом", что было видно во время матча с ними. Мы должны больше верить в себя, потому что в том матче мы не доминировали, но контролировали ситуацию. У "Арсенала" было не так много моментов.

Так что есть положительные моменты, которые можно отметить, но видно, что нам предстоит еще многое сделать. Мы должны прибавить в финальной трети поля и создавать больше угрозы чужим воротам. Соперники должны чувствовать опасность. Я понимал, что у "Арсенала" есть проблемы со вскрытием нашей обороны, но когда они сами защищали свои ворота, им было довольно комфортно. Нам нужно учиться подобным вещам и стараться улучшить игру в течение двух дней», — цитирует Аморима клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

После 14 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в таблице, набрав 19 очков.