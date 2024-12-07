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    Президент ПСЖ рассказал о плюсах нового формата ЛЧ

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    Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о новом формате общего этапа Лиги чемпионов.

    Нассер Аль-Хелаифи — президент ПСЖ
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    Нассер Аль-Хелаифи — президент ПСЖ

    «Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлеченности. И больше клубов, мечтающих играть в Европе.

    Наконец, о чем все забывают, больше солидарных выплат, в том числе для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

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    • Напомним, что с нынешнего сезона Лига чемпионов перешла с формата группового этапа к общему этапу с таблицей из 36-и команд.

    После 5-и туров в общем этапе турнира ПСЖ занимает 25-е место с 4 очками в активе.

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