Президент ПСЖ рассказал о плюсах нового формата ЛЧ

Президентподелился мнением о новом формате общего этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлеченности. И больше клубов, мечтающих играть в Европе.

Наконец, о чем все забывают, больше солидарных выплат, в том числе для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, что с нынешнего сезона Лига чемпионов перешла с формата группового этапа к общему этапу с таблицей из 36-и команд.

После 5-и туров в общем этапе турнира ПСЖ занимает 25-е место с 4 очками в активе.