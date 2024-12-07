Президент ПСЖ рассказал о плюсах нового формата ЛЧ

Нассер Аль-Хелаифи — президент ПСЖ Фото: globallookpress.com
«Думаю, этот формат гораздо лучше для всех. Вы видите результаты всех команд: больше конкуренции, больше сюрпризов, больше вовлеченности. И больше клубов, мечтающих играть в Европе.
Наконец, о чем все забывают, больше солидарных выплат, в том числе для команд, которые даже не участвуют в соревнованиях», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
Напомним, что с нынешнего сезона Лига чемпионов перешла с формата группового этапа к общему этапу с таблицей из 36-и команд.
После 5-и туров в общем этапе турнира ПСЖ занимает 25-е место с 4 очками в активе.