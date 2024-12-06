Канчельскис предположил, какое место займет «Спартак» в этом сезоне

Бывший игрок сборной Россииоценил перспективыв этом сезоне.

«Эксперты говорят, что "Спартак" благодаря пяти победам подряд вернулся в чемпионскую гонку? Нууу, подождем конца сезона. Резкий всплеск бывает всегда. Они сейчас на каком месте? На третьем? У них всегда будут всплеск и падение, они займут своё 4-е место, нормально, ничего нового нет! В конце сезона своё место займут. Пускай говорят, а в конце сезона одно и то же всегда происходит.

Завышенные ожидания? Ну, могут говорить, как угодно, они всегда так говорят, ну, 2-3 игры выиграют и опять говорят. В конце сезона надо будут искать какие-то оправдания, вот они и будут искать. Подождем конца сезона, посмотрим, что скажут эти специалист, кто виноват и что есть что.

Больше 20 лет это происходит в "Спартаке"? Ну да, они каждый год так говорят, где-то чего-то, где-то уже близко, а мы сейчас, а потом бац, концовка, и 4-5 место, ничего удивительного я не вижу. На следующий год то же самое будет. Только мне интересно, что эти специалисты скажут и кого они виноватым сделают. Вот и всё», — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

Прогнозы и ставки на РПЛ

Напомним, что сейчас «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата.