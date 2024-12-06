Анчелотти — о Мбаппе: Он не показывает своей лучшей версии

Главный тренервысказался об игровой форме нападающего команды

«Он (Мбаппе) все понимает, что он и признал сам после матча (с "Атлетиком"). Он не показывает своей лучшей версии. Однако многие (кто находится не в форме) не осознают этого, а Килиан знает сам, что он не в лучшей форме.

Нужно оценивать игру Мбаппе комплексно. Думаю, он стал лучше с точки зрения интенсивности и скорости. Но это не значит, что Килиан должен принимать участие в каждом матче, иногда ему может понадобиться хороший отдых», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» в последнем туре Примеры неожиданно проиграл «Атлетику» (1:2). Мбаппе в этом матче не отметился результативными действиями.