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    Анчелотти — о Мбаппе: Он не показывает своей лучшей версии

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровой форме нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Он (Мбаппе) все понимает, что он и признал сам после матча (с "Атлетиком"). Он не показывает своей лучшей версии. Однако многие (кто находится не в форме) не осознают этого, а Килиан знает сам, что он не в лучшей форме.

    Нужно оценивать игру Мбаппе комплексно. Думаю, он стал лучше с точки зрения интенсивности и скорости. Но это не значит, что Килиан должен принимать участие в каждом матче, иногда ему может понадобиться хороший отдых», — приводит слова Анчелотти Marca.

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    • Напомним, что «Реал» в последнем туре Примеры неожиданно проиграл «Атлетику» (1:2). Мбаппе в этом матче не отметился результативными действиями.

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