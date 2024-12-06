Аморим о турнирном положении «МЮ»: Это печально, но все может измениться

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
«Это печально, потому что это очень конкурентная лига, (однако) все может измениться из-за одного результата. Нам нужно пройти этот этап.
Перед игрой с "Арсеналом" (матч 14-го тура АПЛ, где манкунианцы проиграли со счетом 0:2) вы спрашивали о борьбе за первую четверку, а теперь мы вернулись на это место. Нам необходимо сохранять спокойствие и продолжать делать свою работу», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.
«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице английской Премьер-лиги с 19-ю очками в активе.
В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Ноттингем Форест» завтра, 7-го декабря в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.