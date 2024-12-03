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    Мареска: Перед своим назначением в «Челси» сказал руководству, что клуб будет доминировать в АПЛ

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен в отличном будущем своего нынешнего клуба и еще перед своим назначением сообщил об этом руководству «синих».

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    «Когда я встретился с владельцами и спортивными директорами в первый раз, то сказал им, что с учетом возраста игроков и качества состава "Челси" в ближайшие пять-десять лет будет одной из команд или единственной командой, которая будет доминировать в английском футболе, независимо от того, кто будет тренером», — сказал Мареска журналистам на пресс-конференции перед 14-м туром АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    Мареска работает первый сезон с «Челси», в прошлом году он вывел «Лестер» в АПЛ. В 14-м туре ему предстоит игра против «Саутгемптона». Сейчас «аристократы» делят 2-3 места с «Арсеналом».

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