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    Гвардиола — лучший тренер XXI века по версии Goal

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    Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров мира в XXI веке.

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    Возглавил его Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»).

    Вторым стал Карло Анчелотти («Милан», «Челси», «Бавария», «Реал»), третьим — Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).

    Следом идут Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед»), Юрген Клопп («Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль»), Зинедин Зидан («Реал»), Диего Симеоне («Атлетико»), Висенте Дель Боске (сборная Испании), Луис Энрике («Барселона», сборная Испании, «ПСЖ»), Антонио Конте («Ювентус», сборная Италии, «Челси», «Наполи»), Арсен Венгер («Арсенал»), Унаи Эмери («Спартак», «Севилья», «ПСЖ», «Арсенал», «Астон Вилла»), Роберто Манчини («Интер», «Манчестер Сити», «Зенит», сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Дидье Дешам (сборная Франции).

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