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    «Барселона» готова продать де Йонга

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    «Барселона» не собирается продлевать контракт с полузащитником Френки де Йонгом.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    Действующее соглашение нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2026 года.

    По информации Diario Sport, в «Барселоне» приняли решение расстаться с де Йонгом из-за того, что игрок слишком часто получает травмы.

    Источник при этом утверждает, что «Барса» готова продать 27-летнего де Йонга за 20 миллионов евро.

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    • Зарплата де Йонга, которая до уплаты налогов составляет 35 миллионов евро, стала главной проблемой для «Барселоны».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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