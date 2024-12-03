«Барселона» готова продать де Йонга

не собирается продлевать контракт с полузащитником

Действующее соглашение нидерландского футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2026 года.

По информации Diario Sport, в «Барселоне» приняли решение расстаться с де Йонгом из-за того, что игрок слишком часто получает травмы.

Источник при этом утверждает, что «Барса» готова продать 27-летнего де Йонга за 20 миллионов евро.

Зарплата де Йонга, которая до уплаты налогов составляет 35 миллионов евро, стала главной проблемой для «Барселоны».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.